В парке «Думитру Рышкану» начались ремонтные работы

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Стартовали работы по восстановлению парка «Думитру Рышкану» в секторе Рышкановка. Как сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, на первом этапе запланированы обустройство парковок и модернизация системы общественного освещения на улице Браништий. Сейчас там демонтируют старые бордюры и чистят деревья.

– Также в районе автодрома на улице Д. Рышкану будут проведены работы по асфальтированию аллей, установке новых бордюров, восстановлению подъездных дорог в парке, модернизации системы освещения, установке камер видеонаблюдения, установке детской и спортивной площадок, – сказал Чебан.

Глава столицы добавил, что первый этап работ предполагается завершить к лету этого года.

На втором этапе планируются обустройство в парке зон отдыха с велосипедными дорожками, реконструкция лестниц, модернизация спортивной зоны, ремонт тротуаров и подъездных дорог, установка уличной мебели.

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