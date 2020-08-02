В парке «Долина роз» сносят киоски после визита примара Кишинева

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В столичном парке «Долина роз» демонтированы фундаментные основания, предназначенные для незаконной установки киосков. Об этом генпримар Ион Чебан написал на своей странице в соцсети.

– Продолжается эвакуация киосков без разрешительных документов и всех устройств, запрещенных в этот период. Как ранее было установлено, в парке «Долина роз» останутся 11 ларьков, – уточнил градоначальник.

По его словам, в течение этой недели в секторах Ботаника, Чеканы, Центр и Рышкановка были проведены работы по демонтажу и эвакуации заборов и ограждений, незаконно установленных на муниципальной земле. Также были разобраны и эвакуированы металлические гаражи, киоски, рекламные панно, бетонные конструкции, брошенные автомобили.

В то же время, на Буюканах продолжается эвакуация 20 киосков возле рынка «Дельфин». Разрешительные документы экономического агента истекли еще в 2016 году.

Напомним, накануне генпримар пригрозил увольнением претору сектора Ботаника, если до понедельника не будут демонтированы незаконно установленные киоски в парке «Долина роз».