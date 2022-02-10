В парке «Долина Роз» ремонтируют дорогу к первому озеру

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Речь о подъездной дороге по улице Мелестиу, которая всегда была затопленной и непроходимой.

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, с января здесь проводятся земляные работы, проложена труба диаметром 1000 мм на протяжении 24 метров. Также были проведены работы по бетонированию канализационных колодцев и дренажных отводов и очищены три дренажных колодца.

В то же время были проведены земляные работы на 200-метровом участке для обустройства временного канала для отвода воды из родника и дождевых вод.

Возле родника начались работы по демонтажу старых бетонных плит, строительству дренажного канала и приёмника дождевой воды. Также начали возводить стены водосборного бассейна. Уже проложено 16 метров бетонного канала.

В дальнейшем планируется провести работы по восстановлению и укреплению подпорной стены родника, реконструкцию самого родника, работы по обустройству подъездной дороги и установке системы уличного освещения.

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