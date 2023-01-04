В парке «Долина Роз» появилась новая фитнес-площадка

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Также на двух других площадках, которые находились в плачевном состоянии, была заменена резиновая платформа. Речь о воркаут-площадке и теннисном корте.

Мы провели ряд работ по модернизации парка «Долина Роз». Мы приложили огромные усилия для развития инфраструктуры первого озера. Весной посетители парка заметят разницу. Безопасность и комфорт кишинёвцев – по-прежнему приоритет для нас! – отметил генпримар Ион Чебан.

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