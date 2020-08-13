В парке Афганцев на Рышкановке начался ремонт (ФОТО, ВИДЕО)

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В парке на улице Мирон Костин в секторе Рышкановка начался ремонт. О запланированных работах рассказал генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, на части центральной аллеи демонтируют старую тротуарную плитку, которая затем будет заменена на новую.

Почему мы это делаем? Потому что есть участки, где плитка просела, местами разрушилась. Так как вскоре у нас будет новый, современный парк, мы не можем оставить изношенную тротуарную плитку на окраине парка. Для того, чтобы через год не делать здесь снова ремонт, мы модернизируем весь парк, – уточнил Чебан.

На второстепенных аллеях Мемориального комплекса “Сынам Родины – вечная память” будут отремонтированы бордюры и тротуарная плитка, а также будет восстановлен тротуар.

Помимо этого, в парке отремонтируют фонтан, установят автоматизированную систему полива и модернизируют уличное освещение. Работы будут завершены осенью.

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