В Парканах на ходу загорелся квадроцикл

В Парканах на ходу загорелся квадроцикл

Двигаясь по полю, водитель заметил, что заклинило задние колёса. Механическое повреждение спровоцировало нагревание тормозной системы, что привело к воспламенению. 

Пожарные ликвидировали возгорание, однако мотовездеход сгорел полностью. Материальный ущерб устанавливается.

По предварительной версии, пишет mvdpmr.org, причиной возгорания стал недостаток конструкции тормозной системы.

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