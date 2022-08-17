В парках на Буюканах и Чеканах установят автоматизированные системы полива

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В сентябре в столичных секторах Буюканы и Чеканы начнутся работы по установке автоматизированных систем полива зелёных насаждений.

Глава Отдела благоустройства и окружающей среды ГУЖКХБ Василе Ефрос уточнил, что такие системы предстоит установить вдоль улиц М. Садовяну и Алба-Юлия. Работы планируется завершить в конце октября. Экономические агенты могут подавать заявки на участие в тендере в период с 22 августа по 1 сентября. Победителем будет объявлена компания, предложившая наименьшую цену за выполнение заявленных работ, пишет ipn.md.

Автоматизированные системы орошения ранее появились в нескольких столичных парках и скверах. Сейчас их устанавливают вдоль бульвара Дачия.

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