В память о Великой Победе: в Гагаузии прошёл массовый автопробег (ВИДЕО)

В память о Великой Победе: в Гагаузии прошёл массовый автопробег (ВИДЕО)

Автопробег с участием около 100 машин стал реакцией большого количества граждан на принятие усилиями партии «Действие и солидарность» закона о запрете георгиевской ленты на территории Молдовы.

Депутаты парламента Молдовы, депутаты Народного собрания Гагаузии, общественные активисты и просто люди доброй воли, настоящие патриоты своей страны, на нескольких десятках автомобилей проследовали по столице автономии до памятной стелы на границе Комратского района. На автомобилях были закреплены государственные флаги Молдовы и России, флаг Гагаузской автономии, копия Знамени Победы и флаг цветов георгиевской ленты, пишет @gagauznewsmd.

– Пусть благодаря этому автопробегу, который стал лишь началом череды массовых акций, правящее большинство и госпожа президент поймут, что с мнением народа нужно считаться! – подчеркнул принявший участие в акции депутат ПСРМ Александр Суходольский. 

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