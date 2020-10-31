В озеро в парке «La izvor» выпустили 2 тонны рыбы

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Акция по восстановлению популяции рыбы в столичных озёрах прошла сегодня на Буюканах. Так, в озеро в парке «La izvor» было выпущено 2 тонны мальков.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, принявший участие в мероприятии, целью подобных акций является улучшение подводной фауны озер.

– Я говорил по этому поводу с несколькими экономическими агентами, и сегодняшняя инициатива исходит от муниципального советника Василия Киртока. Подобные акции будут в дальнейшем реализованы и на других озёрах в столичных парках. В ближайшие дни мы намерены заселить рыбой озеро в парке «Valea morilor» и в других местах, – отметил Чебан.

Всего в озеро на Буюканах было выпущено около 3,5 тонн рыбы разных видов: карп, толстолобик и белый амур. По словам специалистов, они будут способствовать очистке озер.

Напомним, что в начале этого месяца в озеро в парке «Dumitru Rîșcanu» было выпущено 950 кг рыбы разных видов, а в озеро «La izvor» – около тонны.