В озере в Теленештах обнаружили труп мужчины

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Чудовищная находка была сделана минувшим вечером в селе Кукоая Ноуэ Теленештского района.

Труп мужчины обнаружил хозяин озера. На место прибыла оперативная группа. Личность погибшего была установлена. Им оказался 50-летний местный житель, передаёт pulsmedia.md.

Судмедэксперт не нашёл на теле следов насильственной смерти. Предполагается, что мужчина утонул. Точная причина будет установлена по результатам экспертизы.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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