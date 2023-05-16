В озере в Теленештах обнаружили труп мужчины

В озере в Теленештах обнаружили труп мужчины

Чудовищная находка была сделана минувшим вечером в селе Кукоая Ноуэ Теленештского района. 

Труп мужчины обнаружил хозяин озера. На место прибыла оперативная группа. Личность погибшего была установлена. Им оказался 50-летний местный житель, передаёт pulsmedia.md.

Судмедэксперт не нашёл на теле следов насильственной смерти. Предполагается, что мужчина утонул. Точная причина будет установлена по результатам экспертизы.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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