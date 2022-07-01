В озере в Штефан-Водэ утонул мужчина: его тело нашли в 15 метрах от берега

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Трагедия произошла накануне в Штефан-Водском районе.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, двое мужчин купались в озере. Один из них заметил, что товарищ пропал. Мужчина немедленно вызвал спасателей.

На место прибыли сотрудники спасательной станции Штефан-Водэ, которые провели подводные поиски. В результате тело 35-летнего мужчины было найдено в 15 метрах от берега, на глубине 2,5 м.

ГИЧС настоятельно призывает граждан соблюдать правила поведения на водоёмах, купаться только в разрешённых местах, где работают спасательные станции. Кроме того, жителям страны напоминают, что купание в нетрезвом состоянии строго запрещено.

С начала 2022 года в водоёмах Молдовы утонули 19 человек, в том числе один несовершеннолетний.

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