В озере на Ботанике утонул мужчина

В озере на Ботанике утонул мужчина

24-летний мужчина утонул в озере в парке “Muzeul Satului” на проспекте Дачия.

Трагический инцидент произошёл сегодня днём. По информации ГИЧС, мужчина зашёл в воду, чтобы искупаться, но спустя какое-то время стал тонуть. Его заметили друзья и вызвали спасателей.

Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины. Полиция проводит расследование трагического случая.

По данным ГИЧС, с начала года на водоёмах страны погибли 40 человек, в том числе 4 несовершеннолетних.

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