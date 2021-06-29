В отставку по требованию

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О должностном конфликте в исполнительной власти муниципия

Скандал, спровоцированный выдачей управлением архитектуры и градостроительства разрешения на снос гостиницы Naţional, продолжает набирать обороты и влечёт за собой новые события.

Все сроки истекли

Как мы уже писали в прошлом номере «АиФ в Молдове», вице-мэр Виктор Киронда, курирующий вопросы градостроительства, обвинил главного архитектора Кишинёва Светлану Доготару в нарушении процедуры оформления документов на снос гостиницы Naţional и потребовал провести в отношении неё служебное расследование, отстранив на этот период от должности. По этому поводу он направил на имя мэра Иона Чебана официальное письмо, организовал пресс-конференцию и выступал в различных передачах на телевидении.

В ответ на заявление В. Киронды главный архитектор Кишинёва обвинила его в некомпетентности, в политической ангажированности и в дезинформации, заметив, что он затеял эту атаку, дождавшись её ухода в отпуск.

Градоначальник Ион Чебан, узнав, что Виктор Киронда некоторое время отсутствовал на работе и при этом не поставил в известность руководство кишинёвской мэрии о причине, распорядился провести служебное расследование в отношении своего заместителя. К тому же, как выяснилось, у столичного главы давно были претензии к работе данного вице-мэра.

22 июня на пресс-конференции, обсуждая этот скандал, Ион Чебан заявил, что вице-мэр плохо справляется со своими должностными обязанностями. Он сказал, что бесчисленное количество раз разговаривал с Виктором Кирондой о его ошибках, давал ему возможность исправиться, переносил сроки, предлагал разные подходы и решения, но ничего не изменилось. Поэтому, спустя два года после назначения на должность, столичный мэр потребовал у своего заместителя подать в отставку, отметив его некомпетентность и неспособность работать в тех направлениях, которые он курирует.

– От теоретической части до практической – долгий путь, это проблема управления, проблема возможностей, в том числе физических, психологических, потому что работы, которую нужно уметь правильно организовать, много. Не менее важно знать, что такое план работы, – отметил Ион Чебан. – Это означает, что следить за этими темами надо – и не только из офиса. Нужно выходить в территории, чего не было сделано в тот период.

По словам И. Чебана, личной встречи между ним и подчинённым после разгоревшегося скандала так и не состоялось – последний предпочёл этому пресс-конференции и выступления на телевидении. На нежелание В. Киронды покинуть пост вице-мэра градоначальник отозвал у него полномочия по координации деятельности профильного управления и право подписывать распоряжения и документы в области градостроительства, архитектуры и строительства.

Есть Закон № 163, регулирующий порядок авторизации на снос зданий. Есть частный владелец здания, который хочет его снести, проектировщик разработал проект на снос. Нравится кому-то или нет, но юридически всё сделано правильно.

Своя правда

Сам же заместитель мэра считает, что все эти два года работал для граждан, а в отставку его хотят отправить из-за того, что стал неугоден руководству.

– Я ответственно относился к своей должности, обязательствам, гражданам и действительно не понимаю, почему должен уйти в отставку, – заявил на пресс-конференции В. Киронда. – Буду продолжать заниматься проблемой гостиницы Naţional, буду оспаривать в суде все действия и процедуры, инициированные против меня как методы давления и дискриминации.

Владельцу решать

У каждой из сторон свои аргументы относительно требования об отставке вице-мэра Киронды. Что же касается законности выдачи авторизации на снос гостиницы Naţional, то проектировщик Вячеслав Киртока, в отличие от опального чиновника, не видит здесь никакой проблемы.

«А в чём проблема? Или скоро выборы? Есть Закон № 163, регулирующий порядок авторизации на снос зданий. Есть частный владелец здания, который хочет его снести, проектировщик разработал проект на снос. Нравится кому-то или нет, но юридически всё сделано правильно. Здание не на балансе у государства, это частная собственность, поэтому снести или нет – владельцу решать, а не гражданским активистам!» – высказал своё мнение В. Киртока.

Анастасия Погодина