В отелях Турции планируют вернуть “шведский стол”

Власти Турции в апреле намерены отменить большинство ковидных ограничений в отелях, в том числе и раздачу блюд официантами вместо привычного “шведского стола”, сообщает АТОР.
В местных СМИ и на профессиональных форумах обсуждают документ Агентства по продвижению и развитию туризма (TGA). Там говорится об исключении 15 пунктов правил, прописанных в сертификате. В частности, предполагается вернуться к практике самообслуживания в ресторанах: гости будут сами накладывать блюда и наливать напитки. Пока это делают официанты. Также хотят убрать со столов санитайзеры, а в ванных комнатах заменить разовые пакетики шампуня и мыла на пополняемые диспенсеры, как было ранее.
Измерение температуры персонала и постояльцев перестанет быть обязательным, заполнение медицинских анкет гостями — тоже, а маски обяжут носить только отдыхающих с симптомами заболевания. Еще можно будет сократить дистанцию на открытом воздухе между столами, стульями, шезлонгами.
Предполагается, что TGA обнародует окончательную версию документа 1 апреля, и он вступит в силу 10 апреля. Пока агентство не комментирует обсуждаемую участниками рынка информацию.
В Турции уже отменен ряд ковидных ограничений. Так, с 4 марта туристам не нужно получать HES-код для заселения в отели. Также сняты требования об обязательном ПЦР-тесте при перелетах между городами внутри страны для невакцинированных и не переболевших граждан. Больше не нужно использовать маску на открытом воздухе и в помещениях, пишет ria.ru.
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