В отелях Турции планируют вернуть “шведский стол”

Измерение температуры персонала и постояльцев перестанет быть обязательным, заполнение медицинских анкет гостями — тоже, а маски обяжут носить только отдыхающих с симптомами заболевания. Еще можно будет сократить дистанцию на открытом воздухе между столами, стульями, шезлонгами.

Предполагается, что TGA обнародует окончательную версию документа 1 апреля, и он вступит в силу 10 апреля. Пока агентство не комментирует обсуждаемую участниками рынка информацию.