В отделениях интенсивной терапии в больницах страны осталось всего 7 свободных коек

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Более 90% мест в отделениях интенсивной терапии в больницах страны заняты пациентами с коронавирусом. Свободными остались всего 7 коек. Об этом сегодня заявило руководство Минздрава.

Госсекретарь ведомства Светлана Николаеску отметила, что за последнюю неделю в Молдове было зарегистрировано 9 443 случая COVID-19. Больше всего заболевших выявлено в муниципиях Кишинёв и Бельцы, а также в Сынжерейском и Новоаненском районах.

Она добавила, что число летальных исходов, как и количество больных, находящихся в тяжёлом состоянии, растёт. В отделениях интенсивной терапии находятся более 300 человек. 36 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала кампании по иммунизации от COVID-19 было введено 1 437 198 доз прививок. Охват вакцинами по стране составил 24%.

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