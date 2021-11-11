В отчёте правительства Гаврилицы о первых 100 днях деятельности нет ни слова о сельском хозяйстве

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100 дней без сельского хозяйства. Так можно назвать отчёт правительства ПДС, представленный в четверг Натальей Гаврилицей. В документе 35 страниц и ни слова о сельском хозяйстве.

Напомним, что в нынешнем году фермеры понесли убытки на сотни миллионов леев из-за природных бедствий. Также осенью на отрасли сказался резкий рост цен на топливо – во время полевых работ солярка подорожала на 6 леев. Однако правительство не торопится помогать аграриям и всячески отклоняет направленные им в помощь инициативы оппозиции.

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