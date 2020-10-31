В Оргеевском районе открыли отреставрированный памятник Герою Советского Союза

В селе Чокылтень Оргеевского района состоялось открытие после реставрации памятника Герою Советского Союза Шарифзяну Казанбаеву. В мероприятии приняли участие дипломаты посольств России и Беларуси в Молдове, а также пять российских сенаторов и два члена Национального собрания Беларуси.

Средства на восстановление памятника были выделены администрациями Татарстана и Пермского края РФ.

В ходе рейда по тылам противника 31 марта 1944 года, при выходе из окружения навстречу наступающим советским частям, гвардии старшина Казанбаев спас знамя полка, но погиб от полученных ран. Похоронен в селе Чокылтень. Звание Героя Советского Союза павшему присвоено посмертно.

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