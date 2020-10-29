В Оргееве злоумышленники ограбили почтовое отделение: пропали деньги и лотерейные билеты (ВИДЕО)

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Двое жителей Оргеевского и Окницкого районов были задержаны по подозрению в краже из почтового отделения.

22 октября в полицию обратился директор почтового отделения в Оргееве и сообщил, что придя утром на работу, обнаружил разбитое окно и пропажу денег из сейфа. Неизвестные украли 7 243 лея и лотерейные билеты на 2 100 леев.

Подозреваемые были задержаны в тот же день. По требованию прокуратуры одного из мужчин заключили под стражу на 30 суток, а в отношении второго ведётся расследование.

В случае обвинительного приговора задержанным грозит штраф от 15 000 до 100 000 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение от 2 до 7 лет.

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