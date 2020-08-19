В Оргееве злоумышленник за сутки совершил кражу и грабёж (ФОТО, ВИДЕО)

В Оргееве злоумышленник за сутки совершил кражу и грабёж (ФОТО, ВИДЕО)

25-летний мужчина был задержан. Ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления.

13 августа в ИП Оргеева поступило сообщение о том, что неизвестный в подъезде жилого дома стянул с плеча мужчины сумку с документами и 3 500 леев. На следующий день в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестные подобрали ключи от её квартиры и украли сейф, в котором находились крупная сумма денег и золотое обручальное кольцо. Причинённый ущерб составил 146 266 леев.

В результате оперативных действий полиции подозреваемый был задержан в тот же день. При личном досмотре у него обнаружили конверт с деньгами и украденные документы.

Ведётся разбирательство.

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