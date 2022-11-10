В Оргееве женщина с двумя детьми отравились угарным газом

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ЧП произошло накануне вечером.

Отравление получили 34-летняя женщина, 9-летняя девочка и годовалый мальчик, их госпитализировали. По предварительной версии ГИЧС, всё произошло из неисправного дымохода от газового котла. На данный момент жизни пациентов ничего не угрожает.

С начала года 52 человека отравились угарным газом в результате неправильного использования газовых установок или печей.

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