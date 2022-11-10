В Оргееве женщина с двумя детьми отравились угарным газом

В Оргееве женщина с двумя детьми отравились угарным газом

ЧП произошло накануне вечером.

Отравление получили 34-летняя женщина, 9-летняя девочка и годовалый мальчик, их госпитализировали. По предварительной версии ГИЧС, всё произошло из неисправного дымохода от газового котла. На данный момент жизни пациентов ничего не угрожает.

С начала года 52 человека отравились угарным газом в результате неправильного использования газовых установок или печей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md