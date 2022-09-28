В Оргееве женщина повесилась после застолья

Трагедия случилась прошедшей ночью. 38-летнюю женщину нашли повешенной на дереве.
По данным полиции, сельчанка распивала алкоголь со своей дочерью. В какой-то момент женщина вышла из дома и долго не возвращалась. Обеспокоенные родственники вышли во двор и обнаружили труп хозяйки в саду на дереве.
Следов насилия на теле погибшей эксперты не обнаружили, пишет protv.md. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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