В Оргееве женщина повесилась после застолья

В Оргееве женщина повесилась после застолья

Трагедия случилась прошедшей ночью. 38-летнюю женщину нашли повешенной на дереве.

По данным полиции, сельчанка распивала алкоголь со своей дочерью. В какой-то момент женщина вышла из дома и долго не возвращалась. Обеспокоенные родственники вышли во двор и обнаружили труп хозяйки в саду на дереве.

Следов насилия на теле погибшей эксперты не обнаружили, пишет protv.md. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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