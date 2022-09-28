В Оргееве женщина повесилась после застолья

0

Трагедия случилась прошедшей ночью. 38-летнюю женщину нашли повешенной на дереве.

По данным полиции, сельчанка распивала алкоголь со своей дочерью. В какой-то момент женщина вышла из дома и долго не возвращалась. Обеспокоенные родственники вышли во двор и обнаружили труп хозяйки в саду на дереве.

Следов насилия на теле погибшей эксперты не обнаружили, пишет protv.md. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.