В Оргееве женщина нашла супруга мёртвым в собственном доме

0

Чудовищный случай произошёл вчера вечером в селе Чокылтень Оргеевского района. Придя домой, женщина нашла своего мужа мёртвым и вызвала полицию.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Оргеева Елены Бэетрэу, согласно предварительным данным, речь идёт о самоубийстве. Известно, что у 44-летнего умершего остались двое детей от первого брака, передаёт deschide.md.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.