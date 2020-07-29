В Оргееве женщина нашла супруга мёртвым в собственном доме

В Оргееве женщина нашла супруга мёртвым в собственном доме

Чудовищный случай произошёл вчера вечером в селе Чокылтень Оргеевского района. Придя домой, женщина нашла своего мужа мёртвым и вызвала полицию.  

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Оргеева Елены Бэетрэу, согласно предварительным данным, речь идёт о самоубийстве. Известно, что у 44-летнего умершего остались двое детей от первого брака, передаёт deschide.md.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

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