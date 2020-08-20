В Оргееве задержали ночного вора, разбившего и обокравшего несколько автомобилей

В Оргееве задержали ночного вора, разбившего и обокравшего несколько автомобилей

Полиция задержала 25-летнего уроженца Оргеева за серию краж из автомобилей. Подозреваемый ранее был осужден за аналогичные преступления.

Было установлено, что в июле и августе мужчина совершил несколько краж из авто на территории Оргеева, а также угнал автомобиль Ford Tranzit. Причинённый пострадавшим ущерб составил более 29 тысяч леев.

Подозреваемый орудовал ночью: он разбивал окна или взламывал замки, после чего похищал деньги и банковские карты. 7 августа злоумышленника удалось задержать.

Расследование продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md