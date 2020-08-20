В Оргееве задержали ночного вора, разбившего и обокравшего несколько автомобилей

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Полиция задержала 25-летнего уроженца Оргеева за серию краж из автомобилей. Подозреваемый ранее был осужден за аналогичные преступления.

Было установлено, что в июле и августе мужчина совершил несколько краж из авто на территории Оргеева, а также угнал автомобиль Ford Tranzit. Причинённый пострадавшим ущерб составил более 29 тысяч леев.

Подозреваемый орудовал ночью: он разбивал окна или взламывал замки, после чего похищал деньги и банковские карты. 7 августа злоумышленника удалось задержать.

Расследование продолжается.

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