В Оргееве врачи спасли мужчину после остановки сердца

В Оргееве врачи спасли мужчину после остановки сердца

На пульт диспетчера скорой помощи поступил срочный вызов. 55-летнему жителю Оргеева стало плохо, мужчина потерял сознание.

На месте происшествия врачи обнаружили пациента в крайне тяжёлом состоянии. У мужчины случилась остановка сердца.

Врачи немедленно начали оказывать ему экстренную помощь. Благодаря их усилиям, работа сердца пациента вновь была восстановлена.

Мужчину доставили в районную больницу для продолжения лечения.

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