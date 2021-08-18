В Оргееве водитель Lexus врезался в забор: мужчина в больнице

В Оргееве водитель Lexus врезался в забор: мужчина в больнице

Авария произошла сегодня утром.

23-летний мужчина управлял автомобилем Lexus. По неизвестным причинам машина вылетела с дороги и врезалась в забор на обочине.

В результате удара транспортное средство превратилось в груду металла, а получившего травмы водителя госпитализировали, пишет deschide.md. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. Виноват конечно Lexus!!! И случай с автоледи тоже виноват Lexus!!! Люди бесятся в жиру,потеряли всё: и совесть, и страх,и инстинкт самосохранения. Я не знаю, что за законы у нас? Сбивать светофор,ломать заборы итд. и штраф всего 1500 леев? Тут надо 150 тысяч леев,примерно половина Lexusa. Вот это будет уроком и для других.

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md