В Оргееве водитель Lexus врезался в забор: мужчина в больнице

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Авария произошла сегодня утром.

23-летний мужчина управлял автомобилем Lexus. По неизвестным причинам машина вылетела с дороги и врезалась в забор на обочине.

В результате удара транспортное средство превратилось в груду металла, а получившего травмы водителя госпитализировали, пишет deschide.md. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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