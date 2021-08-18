В Оргееве водитель Lexus врезался в забор: мужчина в больнице

Авария произошла сегодня утром.
23-летний мужчина управлял автомобилем Lexus. По неизвестным причинам машина вылетела с дороги и врезалась в забор на обочине.
В результате удара транспортное средство превратилось в груду металла, а получившего травмы водителя госпитализировали, пишет deschide.md. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Facebook Комментарии
Виноват конечно Lexus!!! И случай с автоледи тоже виноват Lexus!!! Люди бесятся в жиру,потеряли всё: и совесть, и страх,и инстинкт самосохранения. Я не знаю, что за законы у нас? Сбивать светофор,ломать заборы итд. и штраф всего 1500 леев? Тут надо 150 тысяч леев,примерно половина Lexusa. Вот это будет уроком и для других.