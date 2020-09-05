В Оргееве во время полевых работ нашли гранату

В Оргееве во время полевых работ нашли гранату

Подозрительный предмет, похожий на боеприпас, поднял на поверхность трактор.

Как сообщила сотрудница Управления по чрезвычайным ситуациям Оргеева Диана Максим, снаряд нашли во время проведения сельскохозяйственных работ. Прибывшие на место полицейские и спасатели установили, что речь идёт о гранате F-1.

Специалисты службы “BOMBTEH” обезвредили боеприпас, передаёт radioorhei.info.

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