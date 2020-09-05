В Оргееве во время полевых работ нашли гранату

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Подозрительный предмет, похожий на боеприпас, поднял на поверхность трактор.



Как сообщила сотрудница Управления по чрезвычайным ситуациям Оргеева Диана Максим, снаряд нашли во время проведения сельскохозяйственных работ. Прибывшие на место полицейские и спасатели установили, что речь идёт о гранате F-1.

Специалисты службы “BOMBTEH” обезвредили боеприпас, передаёт radioorhei.info.

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