В Оргееве в День защиты детей потерялись трое несовершеннолетних

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Трое детей, которые отдыхали в парке развлечений в Оргееве, потерялись. Сотрудники полиции нашли их на одной из улиц города.

Во время патрулирования улицы Унирий правоохранители заметили троих детей без сопровождения взрослых. Полицейским ребята сказали, что они из Кишинёва, приехали в Оргеев на концерт в честь Дня защиты детей. После того как дети поняли, что потеряли из виду своих родителей, они начали искать транспорт, чтобы добраться домой, передает unimedia.info.

Несовершеннолетних доставили в Инспекторат полиции Оргеева. В скором времени полицейские связались с родителями, однако они заявили, что заберут детей на следующий день, так как у них нет возможности приехать сегодня. На ночь детей поселили в отделение педиатрии районной больницы Оргеева.

Безответственным родителям грозит штраф в размере от 6 до 15 условных единиц или исправительные работы на срок от 15 до 25 часов.

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