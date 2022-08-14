В Оргееве столкнулись грузовик и легковушка: пострадали двое взрослых и двое детей

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ДТП произошло минувшим вечером вблизи села Киперчены Оргеевского района. На дороге столкнулись грузовик, который перевозил яблоки, и легковой автомобиль.

По данным полиции, 32-летний водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и врезался в легковушку, за рулём которой находилась 33-летняя женщина. Оба автомобиля перевернулись, передает echipa.md.

В результате ДТП были госпитализированы водитель грузовика, а также пассажиры легковушки – 40-летний мужчина и двое детей в возрасте 9 и 6 лет. Обстоятельства инцидента выясняются.

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