В Оргееве спасатели вытащили женщину, упавшую в 10-метровый колодец (ФОТО)

В Оргееве спасатели вытащили женщину, упавшую в 10-метровый колодец (ФОТО)

Утром 16 июня в селе Суслены Оргеевского района сотрудники ГИЧС спасли 62-летнюю женщину, упавшую в колодец. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место ЧП прибыли две бригады спасателей. Менее чем за 20 минут пострадавшую вытащили. Она не получила серьёзных травм, но была доставлена в больницу для обследования.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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