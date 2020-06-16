В Оргееве спасатели вытащили женщину, упавшую в 10-метровый колодец (ФОТО)

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Утром 16 июня в селе Суслены Оргеевского района сотрудники ГИЧС спасли 62-летнюю женщину, упавшую в колодец.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место ЧП прибыли две бригады спасателей. Менее чем за 20 минут пострадавшую вытащили. Она не получила серьёзных травм, но была доставлена в больницу для обследования.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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