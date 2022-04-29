В Оргееве проводится масштабный ремонт дорог

Ремонт дорог в Оргееве идет в самом разгаре. Ремонтные работы проводятся на нескольких второстепенных улицах, так как все главные трассы уже давно отремонтированы. Команда Партии «ШОР» заверяет, что инвестиции в инфраструктуру продолжатся, чтобы стимулировать экономическое развитие населенных пунктов и дать им перспективу.

Местные жители безумно рады, что спецтехника работает на их улицах.

«До недавнего времени невозможно было ходить по этой дороге из-за огромных выбоин. Нам обещали отремонтировать дороги по всему району, что нас безмерно радует», – сказал мужчина, живущий на ремонтируемой улице в Оргееве.

«Нам будет легче передвигаться как пешком, так и на транспорте, который больше не будет так часто ломаться. Если бы во всех населенных пунктах были примары как у нас, все выглядело бы иначе», – отметил другой житель Оргеева.

По словам главного инженера Оргеевского муниципального предприятия жилищно-коммунальных служб Никанора Пулбере, в этом году запланирован ремонт многих второстепенных улиц города Оргеева. В настоящее время дорожники работают на улицах Дачилор, Лучафэрулуй и Фиерарилор, а также на других дорогах в этом районе.

«Каждый год Оргеевская примэрия составляет план восстановления дорог. В этом году планируем заасфальтировать ряд улиц. В дорожных работах задействованы 22 рабочих и 11 транспортных средств. В этом году работы по ремонту дорог продлятся до октября», – уточнил главный инженер Никанор Пулбере.

В то же время примар Оргеева Павел Вережану отметил, что проекты, начатые в 2015 году Иланом Шором в Оргееве, продолжаются и по сей день. На реализацию инфраструктурных проектов этого года из местного бюджета было выделено около 30 млн. леев.

«Уже стало традицией весной начинать работы по ремонту дорог. Мы планируем завершить ремонт улиц в секторе Слобозия Доамней. Это сектор, где часто происходят наводнения, доставляя неудобства жителям Оргеева. Мы будем использовать два слоя асфальтобетона. Будут размещены бордюры, осуществлен доступ к частным дворам. Благодаря этим работам пожарные, спасатели и врачи скорой помощи смогут легко добираться до места назначения», – заявил примар Павел Вережану.

В этом контексте лидер Партии «ШОР» Илан Шор подтвердил, что у него грандиозные планы на город Оргеев и Оргеевский и район, который всего через несколько лет станет районом мечты.

«Пока нынешняя власть разрушает страну, команда Партии “ШОР” строит и благоустраивает. Благодаря нашей работе и вовлеченности, город Оргеев стал самым красивым и процветающим в стране, а Оргеевский район является моделью развития для всех остальных населенных пунктов. С 2015 года и до настоящего времени 80% дорог в городе Оргееве, в том числе все главные артерии, были отремонтированы. В период с 2022 по 2027 год у нас грандиозные планы как для муниципия Оргеев, так и для Оргеевского района. Каждый год мы будем модернизировать 12–14 населенных пунктов района. Мы будем ремонтировать учебные заведения, центры семейных врачей, дома культуры, будем благоустраивать зеленые насаждения и делать так, чтобы наши населенные пункты стали местами, куда тебе постоянно хочется вернуться и никогда не хочется уезжать», – отметил Илан Шор.

Почти 80% дорог в городе Оргееве, в том числе все главные артерии, были отремонтированы. Также были благоустроены дворы домов. Работы продолжатся и в этом году. На районном уровне команда Илана Шора построила дорогу Суслень – Жора де Мижлок протяженностью почти 10 километров, что является крупнейшим инфраструктурным проектом с момента распада СССР.

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