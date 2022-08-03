В Оргееве пройдёт фестиваль памяти музыканта Юрия Садовника

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Мероприятие состоится в эти выходные, 5-6 августа, в селе Лопатна Оргеевского района. Вход бесплатный для всех.

По словам организаторов, гитарный фестиваль – культурное мероприятие, организованное в память о выдающемся артисте Юрие Садовнике. Фестиваль пройдёт на берегу Днестра, недалеко от места, где вырос маэстро и где он провёл последние годы своей жизни. Каждая группа или артист, которые выйдут на сцену, должны исполнить хотя бы одно произведение из репертуара Садовника, пишет moldpres.md.

В рамках фестиваля также пройдут разные культурные мероприятия: стрельба из лука, прогулки на лодках по Днестру, ярмарка изделий народных умельцев, творческие мастерские для детей, приготовление кулинарных блюд на открытом огне. Желающие смогут переночевать в кемпинге.

В мероприятии примут участие: Вали Богян, Павел Стратан, группы “Zdob și Zdub”, “Gândul Mâței”, “Condorii Negri”, Кристофор Алдя-Теодорович, этно-фольклорный ансамбль “Штефан-Водэ”, Виорел Бурлаку, Виктор Буруянэ, Анатол Рудей и группа “Lacrimă”, Василе Лупу, “Amalgama”, “Прогноз на завтра”, “Big Flash Sound”, “Dim the light”, “Revolt” и др.

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