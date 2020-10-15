Авария в Оргееве. Участники ДТП отделались лёгкими травмами

Авария в Оргееве. Участники ДТП отделались лёгкими травмами

Инцидент произошел накануне. По данным полиции, 29-летний водитель Renault нарушил дистанцию, в результате чего врезался сзади в Mercedes. 

Судя по фотографиям с места ДТП, Renault получил серьёзные технические повреждения. Участники аварии отделались легкими травмами, передаёт unimedia.info. 

Органы правопорядка установили, что оба водителя были трезвыми. Виновному в ДТП грозит штраф в размере до 1 000 леев и 6 штрафных пунктов.

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