Цепное ДТП в Оргееве: пострадали мать и сын

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Четыре автомобиля столкнулись сегодня утром на трассе в Оргеевском районе.

По данным полиции, 23-летний водитель микроавтобуса врезался в Opel, за рулём которого была 36-летняя женщина. Opel отбросило на автомобиль Fiat, а после обе машины влетели в дерево. Следом был повреждён автомобиль Volkswagen, пишет deschide.md.

Водителя Opel и её сына доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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