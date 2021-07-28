Цепное ДТП в Оргееве: пострадали мать и сын

Цепное ДТП в Оргееве: пострадали мать и сын

Четыре автомобиля столкнулись сегодня утром на трассе в Оргеевском районе.

По данным полиции, 23-летний водитель микроавтобуса врезался в Opel, за рулём которого была 36-летняя женщина. Opel отбросило на автомобиль Fiat, а после обе машины влетели в дерево. Следом был повреждён автомобиль Volkswagen, пишет deschide.md.

Водителя Opel и её сына доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md