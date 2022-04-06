В Оргееве пожарные спасли из огня хозяина дома

В Оргееве пожарные спасли из огня хозяина дома

Возгорание произошло накануне вечером в доме жителя села Мырзешты. На место происшествия были направлены 2 пожарных расчёта.

По данным ГИЧС, пламя охватило помещение площадью 14 квадратных метров. Пожарные вытащили из огня хозяина дома: 51-летний мужчина получил отравление угарным газом и был госпитализирован. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

С начала года в Молдове зарегистрировали 587 пожаров. Из огня удалось спасти 50 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md