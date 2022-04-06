В Оргееве пожарные спасли из огня хозяина дома

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Возгорание произошло накануне вечером в доме жителя села Мырзешты. На место происшествия были направлены 2 пожарных расчёта.

По данным ГИЧС, пламя охватило помещение площадью 14 квадратных метров. Пожарные вытащили из огня хозяина дома: 51-летний мужчина получил отравление угарным газом и был госпитализирован. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

С начала года в Молдове зарегистрировали 587 пожаров. Из огня удалось спасти 50 человек.

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