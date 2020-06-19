В Оргееве посреди поля нашли труп мужчины с проломленным черепом

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Бездыханное тело обнаружили вчера в поле возле села Бологаны Оргеевского района. Погибшего несколько раз ударили по голове тупым твёрдым предметом.

Как пишет deschide.md, речь идёт о 58-летнем мужчине, с которым жестоко расправились. Судмедэксперты обнаружили на теле погибшего множество следов насильственной смерти.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в убийстве. Это ранее судимый 47-летний мужчина, его задержали на 72 часа.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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