В Оргееве пьяный водитель въехал в толпу людей. Трое скончались на месте

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Трагедия в Оргееве. Пьяный водитель не справился с управлением и въехал в толпу людей. В результате три человека скончались на месте, а несовершеннолетний был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу.

Как пишет protv.md, инцидент произошёл минувшей ночью в селе Пьятра. 30-летний водитель Mazda, будучи пьяным за рулем, пытался обогнать другой автомобиль, но выехал на встречную полосу, потерял управление и въехал в толпу людей – шесть человек, стоявших на обочине дороги.

В результате полученных травм две женщины, 49 и 60 лет, скончались на месте, а 21-летняя девушка и 14-летний подросток были доставлены в районную больницу. Вскоре госпитализированная пострадавшая также умерла.

Обстоятельства случившегося выясняются. Водителю грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.