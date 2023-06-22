В Оргееве пьяный водитель спровоцировал ДТП и попытался сбежать от полиции (ВИДЕО)

0

Авария произошла накануне в селе Андреевка Оргеевского района. 34-летний водитель Lincoln при повороте не справился с управлением и съехал в кювет.

Водителя доставили в районную больницу, однако мужчина отказался от госпитализации и до приезда полиции покинул медучреждение. Через некоторое время его задержали и проверили на алкоголь. Результат показал 1,10 мг/л паров спирта в выдыхаемом воздухе.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.