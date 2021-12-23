Села пьяной за руль: в Оргееве остановили автоледи

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Сегодня утром на трассе у села Малаешты патрульные инспекторы остановили Audi.

За рулём находилась 30-летняя жительница Кишинёва. Во время беседы инспекторы почувствовали от гражданки запах алкоголя. Результаты теста показали 0,92 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

На имя нарушительницы составили протокол за вождение автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения. Транспортное средство отвезли на спецстоянку.

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