Села пьяной за руль: в Оргееве остановили автоледи

Села пьяной за руль: в Оргееве остановили автоледи

Сегодня утром на трассе у села Малаешты патрульные инспекторы остановили Audi.

За рулём находилась 30-летняя жительница Кишинёва. Во время беседы инспекторы почувствовали от гражданки запах алкоголя. Результаты теста показали 0,92 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

На имя нарушительницы составили протокол за вождение автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения. Транспортное средство отвезли на спецстоянку.

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