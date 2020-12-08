В Оргееве остановили пьяного водителя: он “летел” на скорости 145 км/ч

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Инцидент произошёл вчера на участке трассы Кишинёв-Бельцы в Оргеевском районе.

Как пишет deschide.md со ссылкой на пресс-релиз НИОБ, автомобиль двигался со скоростью 145 км/ч. За рулём находился 62-летний мужчина в состоянии опьянения. Тест выявил 0,66 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

Права у нарушителя отобрали. За превышение скоростного режима и за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения ему грозит наказание.

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