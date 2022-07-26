В Оргееве несовершеннолетняя заявила в полицию о своём похищении

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17-летняя девушка позвонила в полицию и сообщила, что неизвестные затолкали её в автомобиль и силой удерживают. Всё произошло минувшим вечером в селе Пеливан Оргеевского района.

Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители. Возле автомойки они нашли машину, потерпевшую и троих парней в возрасте от 19 до 27 лет. Молодые люди заявили, что один из них договорился с несовершеннолетней поехать в Кишинёв к знакомой.

Доехав до села Пеливан, они решили заехать на автомойку. Затем молодые люди поссорились, и девушка заявила, что передумала ехать с ними в Кишинёв. В результате она позвонила в полицию и сообщила о своём похищении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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