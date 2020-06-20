В Оргееве два человека застряли в 18-метровом колодце во время его чистки (ФОТО)

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину и подростка, застрявших в колодце во время его чистки. Инцидент произошёл сегодня в селе Донич Оргеевского района.

По данным пресс-службы ведомства, 28-летний мужчина и 16-летний подросток застряли в тине во время проведения работ по чистке колодца. На место происшествия прибыли спасатели, которые установили, что потерпевшие находятся на 18-метровой глубине. С помощью спецоборудования мужчину и подростка удалось вытащить в кратчайшие сроки.

В результате инцидента молодой человек не пострадал, а несовершеннолетний был госпитализирован с переохлаждением. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства.

Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 30 чрезвычайных ситуациях.

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