В Оргееве без вести пропал подросток

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15-летний мальчик ушёл из дома в селе Николаевка Оргеевского района в ночь с 23 на 24 марта. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 168 см, был одет в синие куртку и шапку, чёрные брюки, обут в галоши. У мальчика есть нарушения речи, ранее он уже уходил из дома.

Тех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить об этом по номерам: 112; 0 235 2-29-80, 07832500.

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