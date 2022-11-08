В Органном зале пройдёт музыкальный фестиваль им. Баха

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XI Международный музыкальный фестиваль им. Иоганна Себастьяна Баха пройдёт с 10 по 17 ноября в Органном зале.

По словам организаторов, программа фестиваля включает четыре концерта с участием известных артистов из Швейцарии, Германии, Республики Молдова, Румынии и Испании, пишет moldpres.md.

В этом году впервые на фасаде здания Органного зала будет установлен светодиодный экран, на котором в прямом эфире будут транслировать выступления. Начало концертов – в 18:30. Билеты можно приобрести в Органном зале и на сайте www.iticket.md. Цена билета – от 80 до 200 леев.

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