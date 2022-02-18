В Органном зале проходит выставка современного искусства

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Выставка живописи под названием «Диалог» открылась в художественной галерее столичного Органного зала. Организаторами мероприятия выступили Национальный центр камерной музыки и факультет изобразительных искусств, декоративно-прикладного искусства и дизайна Академии музыки, театра и изобразительного искусства.

На выставке представлены 35 картин, написанных 11 преподавателями факультета ВУЗа: Олегом Добровольским, Еленой Фрунзе, Татьяной Хубенко, Зиной Ситарь, Василе Ситарь, Владимиром Лозовану, Юрие Лупу, Виктором Крецу, Дмитрием Шибаевым, Олегом Бугой и Петру Раю. Многие из авторов являются членами Союза художников Молдовы.

Директор Органного зала Лариса Зубку отметила, что художественная галерея открылась после ремонта здания.

– Картинная галерея была нашей мечтой. Я рада, что этот проект оказался успешным, — добавила она.

Выставка будет работать до 4 марта, пишет moldpres.md.

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