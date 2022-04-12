В Органном зале открылась выставка современного искусства

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В художественной галерее Органного зала открылась выставка живописи «Мирные размышления».

По словам куратора Василе Ситару, на экспозиции представлены 30 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры 10 преподавателей колледжа «Александру Плэмэдялэ»: Вячеслава Фистикану, Игоря Сверней, Корнелия Булат, Серджиу Бадраган, Эмиля Кожокару, Татьяны Ватаву, Нины Хамурарь, Иоана Греку, Луминицы Ермураке и Лилии Рэчилэ. Большинство из авторов являются членами Союза художников Молдовы, пишет moldpres.md.

Выставку можно будет посетить до 30 апреля.

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