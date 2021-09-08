В оппозиции – одно, во власти – другое: ПДС хочет штрафовать граждан на полмиллиона леев

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Будучи в оппозиции, депутат ПДС Дан Перчун заявлял, что штрафы должны быть соизмеримы со средней заработной платой в стране, и требовал от правительства Кику сократить размеры санкций, которые, по его словам, применялись “выборочно”.

– Решение правительства применять очень высокие штрафы, но выборочно, не работает. Думаю, что у нас должен быть такой же подход, как в европейских странах – невысокие штрафы, соизмеримые со средней заработной платой в стране, но, которые применялись бы ко всем, без какого-либо разделения, – отмечал Перчун на пресс-конференции 17 июля 2020 года.

Сейчас же коллега Дана Перчуна, нынешний министр здравоохранения Алла Немеренко, считает иначе. В ходе одной из телепередач она заявила, что потребует, чтобы парламент внёс поправки в законодательство, согласно которым нарушителей будут штрафовать на полмиллиона леев.

– Мы предложим парламенту внести поправки в законодательство, согласно которым граждане будут выплачивать штраф в размере 500 000 леев, – сказала она.

Стоит отметить, что Алла Немеренко уже не первый раз противоречит сама себе или коллегам из ПДС. Так, будучи в оппозиции, она настаивала на том, чтобы тестирование на коронавирус всех граждан Молдовы было бесплатным. Об этом она заявила в рамках телепередачи в феврале этого года.

– Это очень важно, чтобы сегодня все имели возможность бесплатно и быстро сделать тест на COVID-19. Очень важно усилить возможности тестирования в стране, и это реально сделать, – заявляла ранее Немеренко.

Но, придя к власти, она, похоже, поменяла мнение, и теперь настаивает на обязательном тестировании всех дидактических кадров и студентов за их счёт.

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