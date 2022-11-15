ООН: Население Земли достигло 8 млрд человек (ВИДЕО)

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Пресс-служба Организации Объединённых Наций, ссылаясь на подсчёты всемирной организации, заявила, что число людей на Земле достигло 8 млрд.

– Это историческая веха в развитии человечества, — отмечается в сообщении.

По данным ООН, для увеличения населения Земли на один миллиард понадобилось 12 лет, при этом, согласно прогнозам всемирной организации, отметки в 9 млрд человечество достигнет к 2037 году, передаёт tass.ru.

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в свою очередь заявил, что «в то время как мировое население продолжит расти до отметки в 10,4 млрд к 2080-м годам, общие темпы роста снижаются».

По информации ЮНФПА, две трети населения планеты проживают в районах с низкой рождаемостью, а численность населения Земли растёт в основном в беднейших странах, например в африканских государствах, которые расположены южнее пустыни Сахара.

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