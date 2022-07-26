В омут без головы

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О том, почему важно обращать внимание на информационные панно на пляжах

Наталья Устюгова, info@aif.md

В конце июня многие молдавские СМИ распространили информацию, вызвавшую панику среди населения, о том что в Днестре был выявлен холерный вибрион. Потом выяснилось, что он всего-навсего холероподобный – и это совсем не одно и то же. Тем не менее чистота наших водоёмов и без этой бактерии вызывает определённые опасения.

Холероподобное тоже опасно

Эпидемиологи успокаивают, мол, холеры нам бояться не стоит, хотя от единичных случаев этой болезни не застрахованы даже очень развитые страны. В Молдове все похожие симптомы отслеживаются, и всё у нас пока спокойно хотя бы с этим.

Как сообщила врач-эпидемиолог Зинаида Коврик, ежегодно, с начала июня и до конца сентября, Центр общественного здоровья муниципия Кишинёв отбирает пробы воды в трёх точках – на пляжах реки Днестр в Вадул-луй-Водах, из озера Гидигич в Ватре, а также из реки Бык. Из 36 проб, взятых к середине июля, в двух образцах из Гидигича и в одном из Вадул-луй-Водэ был найден нетоксигенный холерный вибрион. Он никоим образом не может спровоцировать холеру, разве что приведёт к кишечной инфекции, характеризующейся слабостью, дискомфортом, тошнотой, рвотой, диареей, возможным повышением температуры. Тоже ничего хорошего, но не так опасно. Клинические проявления у детей выражены ярче, поэтому они тяжелее переносят заболевание.

– В столице нет ни одного водоёма, в котором было бы безопасно купаться, но санитарно-эпидемиологические службы не могут этого запретить, – поясняет Зинаида Коврик. – Кроме кишечной инфекции, в воде можно заразиться гепатитами А и Е, энтеровирусной инфекцией, различными гельминтозами, микозами, дерматитами, патогенными микроорганизмами и т. д., которые живут в воде довольно долго. К примеру, Salmonella – от 20 до 30 дней, Shigella – от 4 до 7 дней, энтеровирусы – от 50 до 150 дней, аденовирусы и норовирусы – от 20 до 80 дней, упомянутые вирусы гепатитов – 150 – 180 дней. Так что бактерий в воде хватает на весь летний период. В решении вопросов благоустройств мест отдыха мы готовы сотрудничать с нашими гражданами, различными организациями, как общественными, так и государственными. Не все могут поехать на море, поэтому люди хотят найти места для релаксации дома, но они должны быть безопасными.

Эпидемиолог обратила внимание на то, что во многих пробах песка с пляжей найдены личинки гельминтов Toxocara canis, которые приводят к сложному заболеванию у людей – токсокарозу. Разносчики болезни – бездомные собаки, выискивающие в местах отдыха людей остатки еды. Специалисты также не рекомендуют покупать рыбу, в том числе и сушёную, раков и креветки в неавторизованных местах и на стихийных рынках.

Следует помнить, что в мире ещё немало стран, где холера – явление довольно распространённое. Посещая такие места, нужно быть очень осторожными, чтобы самим не заболеть и не привезти заразу в Молдову.

Лучшая защита – гигиена

Последние единичные случаи холеры были выявлены в Молдове ещё в 1996 году. И то, как говорят, привозные. Ещё раньше, в 1970 году, была вспышка в Одессе, которая слегка затронула и Молдову. В тот период студенты медицинского института ходили по дворам и проводили опрос жителей по поводу их самочувствия, параллельно в трудовых коллективах и в учебных заведениях проводилась вакцинация.

– Вакцинация против холеры показана только при угрозе эпидемии, – поясняет профессор, доктор медицинских наук, консультант кафедры инфекционных болезней Государственного университета медицины и фармации РМ им. Н. Тестемицану Виктор Пынтя. – Просто так подобные прививки не рекомендованы, тем более что действуют они лишь в течение полугода и никакой гарантии на будущее не дают. Впрочем, от любой инфекции может защитить природный иммунитет. Что касается непатогенного холерного вибриона, так он в наших водоёмах выявляется довольно часто, особенно когда поверхность воды тёплая – от 33 градусов и выше. Однако следует помнить, что в мире ещё немало стран, где холера – явление довольно распространённое. Посещая такие места, нужно быть очень осторожными, чтобы самим не заболеть и не привезти заразу в Молдову. Поэтому путешественникам необходимо знать симптомы этого заболевания.

Холерный вибрион локализуется в тонком кишечнике и начинает вырабатывать холероген (холерный токсин), который приводит к сильному обезвоживанию и потере солей, мышечным судорогам и т. д. В большинстве случаев болезнь проходит без температуры. Симптомы похожи на признаки других кишечных инфекций, но в любом случае, если человек чувствует себя плохо, он должен обратиться за врачебной помощью.

Холера может передаваться через воду, продукты питания и даже через рукопожатия. Кстати, в период карантина количество различных инфекционных заболеваний снизилось – люди стали чаще мыть руки. Кроме гигиены, профилактических мер против холеры нет.

За всем не уследить

Если в городах местные власти устанавливают на берегах информационные панно с рекомендациями не заходить в воду, в сёлах на это никто не обращает внимания. А в деревенских водоёмах чего только нет – и нечистоты из туалетов, и коровий навоз, и смывающиеся дождями остатки нитратов с полей, и бытовые отходы, ведь далеко не каждое село может похвастать авторизованной мусорной свалкой и действующей канализацией. Даже рыба в таких прудах дурно пахнет.

– Если на частных озёрах (а они почти все таковыми являются) предусмотрена рекреационная зона, то она должна быть оборудована безопасным пляжем, – считает доктор биологии Василий Доманчук. – Раньше районные санитарно-эпидемиологические службы каждые десять дней брали пробы во всех водоёмах республики, публиковали результаты и давали рекомендации. Сейчас это делается выборочно или по заказу.

Это и понятно, в Молдове несколько тысяч прудов, за каждым не уследишь. Но даже колодезная вода далеко не всегда пригодна для питья, во многих случаях она не соответствуют нормам по бактериологическим показателям. Поэтому люди сами должны делать выводы.

Важно

Национальное агентство общественного здоровья советует гражданам быть осторожными при выборе места для отдыха в летний сезон и рекомендует:

посещать только те озёра, которые специально обустроены и авторизованы в установленном порядке;

следовать рекомендациям на информационных стендах;

отдавать предпочтение участкам, расположенным вблизи природных объектов;

выбирать пляжи, оборудованные душевыми и раздевалками, местами с питьевой водой и контейнерами для сбора отходов;

следить за тем, чтобы вода из озера не попадала в рот и в нос.

Мнение Тромбицкого

Вопрос решается проще

В большинстве случаев все патогенные бактерии попадают в водоёмы со сточными водами. У нас практически нет биологической очистки, а лишь физическая – удаляются крупные частицы загрязнений, а всё остальное – бактерии и вирусы – остаются в воде. К счастью, в Молдове нет паразитов, которые могут проникать через кожу, поэтому у нас ситуация несколько лучше, чем, к примеру, во Вьетнаме. Я лично купаюсь и в Днестре, и в других водоёмах, но не опускаю голову в воду, чтобы она не попала ни в нос, ни в рот. Но этого не скажешь о детях, которые обязательно должны поплескаться. И это проблема.

Логично, что чем больше высыхают водоёмы, тем грязнее в них вода, особенно если они, как река Бык, в большей степени состоят из сточных вод. Вода в реках и озёрах должна быть такой, чтобы они могли самоочищаться. Этого можно достичь при наличии здоровой экосистемы. К примеру, на Комсомольском озере периодически из-за высокого органического загрязнения и нехватки кислорода случается мор рыбы. Там планируется установка дорогостоящей системы аэрации. На наш взгляд, вопрос можно решить проще и несколько дешевле. Достаточно измерять уровень кислорода, лучше в предутренние часы, и при необходимости вносить определённую дозу гипохлорида кальция. Таким образом убиваются бактерии, поглощающие кислород. Об этом методе, который приемлем для любого водоёма, мы говорим давно, но нас никто не услышал. Не мешало бы соответствующим службам пройтись по ручьям, которые впадают в озеро, и выяснить, что и откуда попадает в воду Комсомольского озера.

Что касается Днестра, то уровень воды по разным причинам в нём значительно снизился. С рекой в итоге ничего не случится, другое дело что в перспективе это может сказаться на обеспечении водой Кишинёва и других городов. На этом фоне в парламенте продвигается законопроект, предусматривающий развитие судоходства на Днестре, для которого как минимум нужна вода. А пока под видом расчистки русла будут бесконтрольно вывозить песок и гальку, которые служат фильтром, обеспечивающим очистку вод, и субстратом для нереста рыб, песчаные пляжи станут заиленными, соответственно потеряются и рекреационные функции баз и домов отдыха, размещённых на Днестре.

Илья Тромбицкий,

доктор биологических наук,

руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS