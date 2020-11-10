В октябре в службу 112 поступило свыше 220 тысяч звонков

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Согласно статистике единой Службы экстренных вызовов, за день операторы обрабатывали более 7 тысяч обращений.

По данным ведомства, 7 из 10 звонивших нуждались в помощи врачей. Чаще всего в 112 обращались в связи с подозрением на COVID-19.

Треть звонивших просила приехать полицейских и пожарных. Помощь спасателей требовалась, в основном, для разблокирования дверей и окон, пишет publika.md.

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