В октябре в службу 112 поступило свыше 220 тысяч звонков

В октябре в службу 112 поступило свыше 220 тысяч звонков

Согласно статистике единой Службы экстренных вызовов, за день операторы обрабатывали более 7 тысяч обращений.

По данным ведомства, 7 из 10 звонивших нуждались в помощи врачей. Чаще всего в 112 обращались в связи с подозрением на COVID-19.

Треть звонивших просила приехать полицейских и пожарных. Помощь спасателей требовалась, в основном, для разблокирования дверей и окон, пишет publika.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md