В октябре сапёры уничтожили 34 боеприпаса и 1600 патронов

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В октябре сапёры Национальной армии выполнили 17 операций по разминированию в населённых пунктах районов Штефан-Водэ, Хынчешты, Новые Анены, Унгены, Бельцы, Яловены, Леова и Шолданешты. Были выявлены 34 взрывоопасных объекта и 1600 патронов разного калибра времён Великой Отечественной войны.

Так, в селе Раскаецы Штефан-Водского района в ходе сельскохозяйственных работ было обнаружено 10 противопехотных мин, 2 ручные гранаты, 3 снаряда и 1600 патронов. Все боеприпасы были вывезены и уничтожены в условиях максимальной безопасности, пишет radiochisinau.md.

С начала года сапёрами Нацармии было выполнено 157 операций по разминированию. В результате уничтожены 481 взрывоопасный предмет и 13 161 патрон.

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